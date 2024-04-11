Финские острова отказались вооружаться против России

Входящие в состав Финляндии Аландские острова сохранят нейтралитет. Они останутся демилитаризированной зоной, передает ТАСС, ссылаясь на спикера парламента островов Йоргена Петтерссона.

- Жители Аландских островов поддержали вступление Финляндии в НАТО при условии, что острова продолжат оставаться нейтральной и демилитаризированной зоной,

- заявил он.

Финляндия собиралась вооружить Аландские острова в июне прошлого года. При этом милитаризация архипелага запрещена по международным соглашениям. // фото: unsplash.com