11 апреля 2024, 15:58
Финские острова отказались вооружаться против России
Аландские острова сохранят нейтралитет, несмотря на вступление Финляндии в НАТО
Входящие в состав Финляндии Аландские острова сохранят нейтралитет. Они останутся демилитаризированной зоной, передает ТАСС, ссылаясь на спикера парламента островов Йоргена Петтерссона.
- Жители Аландских островов поддержали вступление Финляндии в НАТО при условии, что острова продолжат оставаться нейтральной и демилитаризированной зоной,
- заявил он.
Финляндия собиралась вооружить Аландские острова в июне прошлого года. При этом милитаризация архипелага запрещена по международным соглашениям. // фото: unsplash.com