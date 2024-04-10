Финны боятся нашествия сине-зеленых водорослей на Балтике

Ученые в Финляндии бьют тревогу: в Балтийском море обнаружили рекордно высокую концентрацию вредного соединения. Это фосфатный фосфор, 10 апреля передает Yle.fi, ссылаясь на финский Институт окружающей среды.

Это вещество способствует росту сине-зеленых водорослей, они могут быть ядовитыми. Именно из-за таких водорослей стала непригодна для питья и купания вода в Крошнозере в Карелии.

- Содержание фосфатного фосфора в поверхностном слое Балтийского моря в Финском заливе выше, чем когда-либо за последние 30 лет,

- предупредили финские ученые.

Причиной увеличения концентрации фосфатного фосфора ученые считают вторжение в Финский залив водных масс из основного бассейна Балтийского моря и их перемешивание.

Токсины сине-зеленых водорослей могут быть вредны не только для людей, но и для птиц. // фото: freepik.com