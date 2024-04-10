В карельском озере наблюдается массовое развитие ядовитых водорослей

Год от года вода в Крошнозере становится только хуже. В этом водоеме ученые отмечают массовое развитие цианобактерий (сине-зеленых водорослей), выделяющие опасные вещества – токсины.

«Основу доминирующего комплекса представляли цианобактерии из родов Aпabaena, Аphanizomenon и Microcystis. Отмечено высокое видовое разнообразие цианобактерий в отличие от представителей других отделов, в частности зеленых, количество которых значительно меньше»,

— говорят сотрудники института водных проблем Севера, проводившие здесь свои исследования.

Впрочем, и сами местные жители не сомневаются, что озеру грозит экологическая катастрофа. Проблема возникла не сегодня. На протяжении нескольких десятилетий крошнозерцы и гости села летом ощущают неприятный запах тины и гнили, поверхность озера становится зеленой. Такое состояние воды отбивает всякое желание искупаться. И не напрасно. Цианобактерии наносят вред окружающей среде, животным и здоровью человека.

Местные жители отмечают, что озеро «болеет» и чахнет по нескольким причинам. Они сетуют на канализационные стоки с улицы Заводской и на отходы форелевого предприятия, которые создают питательную среду для цианобактерий. По словам ученых, свой вклад в ухудшение качества воды внесли и использование некоторых видов стиральных порошков при стирке, а также потепление климата.

Стоит уточнить, что многие местные жители используют воду из озера для питья, приготовления пищи и технических нужд. В Пряжинском районе до наступления 2025 года чиновники должны решить вопрос с питьевой водой и обеспечить ею жителей 62 населенных пунктов. При этом село Крошнозеро в список «счастливчиков» не попало.// фото: Алина Гапеева