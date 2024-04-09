Сборник стихов погибшего воина вышел в свет благодаря землякам

Тираж книги «Возможно, я здесь задержусь ненадолго» оказался небольшим, но очень ценным. В него вошли стихотворные произведения участника спецоперации Виталия Ершова, который погиб 21 июня 2023 года.

«Вспоминаю Виталия очень скромным человеком. У него был самобытный талант – писать пронзительные стихи. Он публиковал новые произведения на свой странице в соцсети, а я старалась успеть сохранить их в электронном архиве. Не зря спешила, на следующий день он мог их просто удалить»,— рассказывает библиотекарь Людмила Власова.

Рукописи его стихов сохранила и жена Надежда. Илья Викторович Полуницын и глава Матросского сельского поселения Олег Владимирович Коренной оказали большую помощь в издании поэтического сборника.

Все собранные произведения разместились на ста восьмидесяти страницах книги. Как оказалось, стихи героя приобрели особую ценность для жителей поселка Матросы, для родственников и для знакомых Виталия Ершова.

Виталий Александрович жил и работал в Матросах, добровольцем ушел на СВО. Погиб, выполняя задание в Донецкой Народной Республике (Бахмутский район, село Кодема). У него остались жена и дочь, а теперь еще и книга стихов.//фото Людмилы Власовой