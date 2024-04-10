Штаб войск НАТО появится в 140 километрах от границы Карелии

Штаб сухопутных войск НАТО появится в городе Миккели в Финляндии. Об этом пишет газета Iltalehti.

Сейчас в Миккели располагается штаб армии Финляндии. Вскоре там появится штаб НАТО. Отметим, что город расположен примерно в 140 километрах от границы с Карелией.

Штаб будет функционировать круглосуточно в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. В мирное время он будет планировать и проводить учебные мероприятия альянса в регионе. // Фото: unsplash.com / Marek Studzinski