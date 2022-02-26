26 февраля 2022, 11:25
Финны в ажиотаже скупают защищающие от радиации лекарства
Во многих аптеках Финляндии закончились йодные таблетки
На фоне ситуации с Украиной жители Финляндии всерьез допускают радиационную угрозу. Во многих аптеках нет йодных таблеток, их раскупили, пишет Yle.
Препарат предназначен для использования в кризисной ситуации, к примеру, при выпадении радиоактивных осадков. Фармацевты предупредили покупателей, что таблетки не стоит принимать самостоятельно, лишь по указанию властей.
Они защищают щитовидную железу в случае внезапного увеличения уровня радиации. Финнам советуют иметь их дома в данной геополитической ситуации. // Фото: Petteri Sopanen / Yle