Финны рассказали о статистике отказов во въезде

Финские пограничники рассказали, что резко сократилось количество россиян, въезжающих в страну. При этом стало значительно больше число отказов во въезде, пишет «Фонтанка».

Такая ситуация сложилась, когда ввели ограничения. В частности, утром 30 сентября, в пятницу, во въезде в Финляндию отказали каждому второму гражданину России.

По данным на 1 октября, в страну через сухопутную границу въехали 1 285 россиян. При этом отказы получили 173 человека. За минувшие выходные в Финляндию въехали 17 тысяч граждан РФ. // Фото: pixabay.com