Финляндия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Финляндия планирует выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) после 2025 года. Об этом сообщили в МИД страны, передает Yle.fi..

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, представляющая Коалиционную партию, подчеркнула в своем заявлении, что нынешний формат работы совета перестал соответствовать актуальным задачам, вместо этого создавая избыточные и дублирующие структуры.

До начала конфликта на Украине СБЕР был важным инструментом для международного сотрудничества в северных регионах, отметила Валтонен. Однако после событий 2022 года его эффективность существенно снизилась.

Совет Баренцева/Евроарктического региона был создан в 1993 году для развития взаимодействия стран северной Европы и Арктики. Постоянными членами совета являются Финляндия, Россия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Европейская комиссия. Кроме того, в качестве наблюдателей выступают девять стран, включая США, Великобританию, Германию, Японию, Канаду, Францию, Польшу, Нидерланды и Италию. // фото: pixabay.com