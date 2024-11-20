Опекун финского школьника потребовал компенсацию за песни про Христа

Финский город Хямеэнлинна отказался выплачивать компенсацию восьмилетнему ребенку, посетившему концерт с религиозными песнями. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

История началась два года назад, когда в одной из школ города был организован музыкальный концерт для младшеклассников. Во время мероприятия исполнялись песни с религиозным содержанием.

Среди зрителей оказался ребенок из семьи атеистов, чьи опекуны выразили недовольство, заявив, что школьные события должны быть светскими. В ответ они обратились в комиссию по равноправию, считая, что права их ребенка были нарушены.

Комиссия согласилась с жалобой и назвала концерт дискриминационным, порекомендовав выплатить пострадавшему компенсацию в размере 1 500 евро. Однако комитет по образованию и социальным вопросам города отклонил это предложение. Свою позицию они объяснили тем, что в законодательстве отсутствуют чёткие основания для такой компенсации, а ситуация носит уникальный характер.

Решение комитета, несмотря на его категоричность, может быть пересмотрено городской администрацией, которая сохраняет право аннулировать постановление. // фото: freepik.com