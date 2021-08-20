Финляндия отправит своих военных в Афганистан

Финские военные отправятся в Афганистан, чтобы обеспечивать безопасность и поддерживать операцию по эвакуации из этой страны финнов. Решение одобрили президент и парламент государства, передает Yle.

Инициативу по отправке военнослужащих в Афганистан внесло правительство Финляндии.

Предложение поддержал президент страны Саули Ниинисте. Финский парламент 20 августа собрался ради этого на внеочередное заседание, прервав каникулы.

В результате решили, что страна направит группу военнослужащих Оборонительных сил в район аэропорта Кабула. Это будут десятки военных, некоторые из которых ранее урегулировали кризис в Афганистане.

Решение приняли на внеочередном заседании Госсовета, после чего его утвердил президент.

Напомним, ранее Финляндия решила вывезти из страны афганцев, которые с ней сотрудничали. Таким образом их спасают от возможной расправы движения «Талибан», захватившего страну. Группировка запрещена в России и признана террористической. // Фото: Wakil Kohsar / AFP