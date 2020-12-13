Финляндия может ввести обязательное ношение масок

Финляндия, как и мы, испытывает чувствительные проблемы в связи с распространением коронавируса. Например, вчера в стране зарегистрировано 377 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Yle со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Общее число инфицированных COVID-19 теперь составляет 30450 человек.

Больше всего новых заражений в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа. Количество зафиксированных летальных случаев от COVID-19 составляет 453.

В связи с этим в субботу в Финляндском парламенте состоялось обсуждение поправок в закон об инфекционных заболеваниях. Интересно, что там именно оппозиционные партии требуют ввести обязательное ношение масок. По обновленному закону, в общественных местах должны появиться обязательные санитайзеры. Также оппозиционные депутаты выступили с требованием дать медперсоналу дополнительную выплату за работу с COVID-19. В общем, Финляндия начинает двигаться по тому же пути, по которому бы безуспешно двигается уже много месяцев.

Считается вероятным, что обновленный закон в Финляндии вступит в силу не раньше февраля.