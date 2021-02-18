Финляндия еще на месяц продлила ограничения на въезд

Финляндия продлила действующие ограничения на границе, введенные из-за пандемии, до 18 марта 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости. Это сделано, чтобы предотвратить распространение вариантов вируса. Ранее по соседству с Карелией был выявлен новый вариант коронавируса. Обнаруженный в Финляндии штамм не похож ни на один из тех, что распространены сейчас в мире. Не все ПЦР-тесты, рекомендованные ВОЗ, могут его обнаружить.

Напомним, часы работы некоторых пунктов пропуска на границе в ночное время были изменены. Например, с 19 февраля с 01:00 вводится запрет на пересечение госграницы в ночное время в пункте пропуска «Вяртсиля-Ниирала». Аналогичные запреты коснутся работы пунктов пропуска Нуйямаа (Брусничное) и Ваалимаа (Торяновка). Ограничения касаются легкового автотранспорта, пассажирских перевозок и не распространяются на грузовые перевозки, а также абсолютно необходимых поездок. Сделано это, чтобы люди, которые пересекают границу, делали тест на коронавирус.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией приостановлено, но возобновлено авиасообщение. Также есть возможность пересечь границу на автомобиле.

Въезд в Финляндию разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Также разрешено въезжать владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта. (фото ria.ru)