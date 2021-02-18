В Финляндии выявлен совершенно новый штамм коронавируса

В Финляндии выявлен новый штамм коронавируса, не похожий на другие его варианты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию Vita.

Уточняется, что большинство распространенных сейчас в мире штаммов коронавируса происходят от британского, южноафриканского, бразильского либо японского вариантов вируса. Обнаруженный в Суоми штамм не похож ни на один из них. Не все ПЦР-тесты, рекомендованные ВОЗ, могут его обнаружить.

«Vita Laboratoriot Oy и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образце коронавируса из южной Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов», - говорится в сообщении лаборатории. Фото evo-rus.com