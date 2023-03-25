Финалистов городского конкурса «Педагог года» назвали в Петрозаводске

Финалистов городского конкурса «Педагог года-2023» объявили в столице Карелии, сообщили в администрации города. В профессиональном мастерстве соревновались учителя, воспитатели, психологи и детские тренеры, всего 40 человек.

Например, в номинации «Учитель года» финалистами стали Дарья Булганина, учитель истории и обществознания средней школы № 43; Наталья Замякина, учитель русского языка и литературы средней школы № 10 имени Пушкина; Наталия Погодина, учитель начальных классов Ломоносовской гимназии.

В номинации «Воспитатель года» финалистами стали Ксения Грушецкая, воспитатель детского сада №71; Юлия Котюрова, воспитатель детского сада №83; Вера Соколова, музыкальный руководитель детского сада №102.

Также имена финалистов назвали в номинациях «Специалист в области воспитания», «Специалист в области сопровождения», «Детский тренер».

Финалистов в номинации «Преподаватель детской школы искусств» объявят 27 марта. В этот же день финалистам конкурса, выбранным жюри, предстоит пройти заключительное испытание «Педагогической совет».

31 марта в Петровском дворце будут чествовать победителей и лауреатов. // фото Центра развития образования Петрозаводска