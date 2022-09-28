Фильм о карельском языке Muamonkieli покажут в Петрозаводске

В пятницу, 30 сентября, в 18:00 в Петрозаводске состоится показ фильма о карельском языке Muamonkieli (12+). Показ документальной картины пройдет в кинотеатре «Премьер» на улице Правды. Вход свободный, забронировать билеты можно по телефону: 8 (911) 420-00-23 или в «ВКонтакте».

В фильме показано современное состояние карельского языка, представлен похожий опыт передачи и развития национального языка в Коми. Зрители узнают, с какими стереотипами приходится сталкиваться на пути продвижения языков, где и как можно их изучать, и кто занимается их сохранением.

Экспертами выступили специалисты, занимающиеся сохранением языковой идентичности на территории Карелии и Коми, носители языка, активисты, филологи, молодежь, заинтересованная в сохранении языковой уникальности региона. (фото предоставлено Центром народного творчества и культурных инициатив РК, видео vk.com)