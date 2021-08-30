Филиал детской поликлиники открылся в Сулажгоре

В Сулажгоре после ремонта открылся филиал городской детской поликлиники №1. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия» во «ВКонтакте». Учреждение работает по адресу: улица Жуковского, дом 8.

В здании отремонтировали холл, коридоры, кабинеты, входную зону, установили новые двери. Оборудованы зоны ожидания приемов, а для самых маленьких пациентов есть пеленальный столик и уголок для рисования. Здесь же в процедурном кабинете можно сделать прививки.

Для юных пациентов и их родителей в филиале работают врач-педиатр Юлия Андронова и медицинская сестра Светлана Комиссарова. Фото источника