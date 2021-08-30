Не все дома в Петрозаводске готовы к холодам

Жилищный фонд Петрозаводска в целом готов к зиме. Об этом сообщил руководитель «Службы заказчика» Вячеслав Пухач на очередном заседании штаба в мэрии 30 августа.

Согласно информации управляющих организаций, в среднем готовность по городу составляет 95 процентов. Промывку систем выполнили на 96 процентов, опрессовку на 90.

Однако среди отстающих оказались компании «Домоуправление», «Благоустройство», «КЭСКО» и другие. Низкий процент выполнения по гидропневматической промывке и испытаниям внутридомовых систем центрального отопления у «Карелии», НТУ, КОК, «Ресурса» и других компаний.

Данные некоторых компаний не совпадают со сведениями, которые представили в мэрию ресурсоснабжающие организации.

Руководитель управления жилищного хозяйства Ольга Морозова поручила направить по этим компаниям обращение в надзорные органы. // Фото: tuapsevesti