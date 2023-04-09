Фигуристу Роману Костомарову сформировали культю ноги

Олимпийский чемпион Роман Костомаров снова подвергся серьезному хирургическому вмешательству. Фигуристу сформировали культю ноги для дальнейшего протезирования, пишет портал Prozvezd.

Врач из Коммунарки рассказал изданию, что спортсмен сейчас в стабильном состоянии, сам ест и пьет, дышит, разговаривает. Но он, вероятнее всего, до установки протеза останется в реанимации.

Специалист сказал, что психологическое состояние Романа Костомарова вызывает серьезные опасения. С фигуристом сейчас работают профессионалы в этой области.

Напомним, спортсмен еще в январе попал в реанимацию с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ. Костомаров находился на грани жизни и смерти, ему провели ампутацию. // фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com