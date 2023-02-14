14 февраля 2023, 09:00
Фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук
Из-за распространения гангрены медики вынуждены были провести вторую операцию
Российскому фигуристу Роману Костомарову все же пришлось ампутировать кисти. О том, что вторую операцию сделали, сообщил «КП» осведомленный источник.
- Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук,
- рассказал он.
При этом информация официально пока что не подтверждена. Однако ранее сообщалось, что фигурист дал согласие на операцию в случае угрозы жизни. Ампутацию стоп он перенес очень тяжело.
Напомним, Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в начале января. Перед этим он выступал в шоу «Волшебник страны Оз» при тридцатиградусном морозе. // фото: romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)