Фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук

Российскому фигуристу Роману Костомарову все же пришлось ампутировать кисти. О том, что вторую операцию сделали, сообщил «КП» осведомленный источник.

- Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук,

- рассказал он.

При этом информация официально пока что не подтверждена. Однако ранее сообщалось, что фигурист дал согласие на операцию в случае угрозы жизни. Ампутацию стоп он перенес очень тяжело.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в начале января. Перед этим он выступал в шоу «Волшебник страны Оз» при тридцатиградусном морозе. // фото: romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)