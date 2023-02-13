Россиянам сообщили о смертельной опасности выдергивания волос из носа

Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему выдергивание волос из носа может быть смертельно опасным, и призвал не делать этого. Слова специалиста приводит News.ru.

Как отметил доктор, при резком удалении волоса на месте вырванной луковицы может появится воспаление. Оно может привести к нагноению, и если его не лечить, оно, в свою очередь, может дойти до головного мозга и привести даже к смерти.

«Может возникнуть синус-тромбоз, это состояние крайне тяжелое. Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики»,

- отметил врач. Он добавил, что заболевание может развиться за два-три дня, при этом человек не будет придавать этому никакого значения. Зайцев подчеркнул, что у синус-тромбоза очень высокая смертность - более 50%. Люди, которые прошли через это, получают урок на всю оставшуюся жизнь, подытожил врач.

Вместо выдергивания специалист посоветовал аккуратно срезать волоски тупоконечными ножницами, не травмируя преддверие полости носа. // Фото: unsplash.com