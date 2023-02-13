Врач предупредила об опасности компота для некоторых людей
Диетолог Екатерина Стеценко рассказала, каким категориям россиян опасно употреблять компот. Слова специалиста приводит «Доктор Питер».
Как отметила врач, компоты содержат множество активных веществ, поэтому их не стоит употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Россиянам с дисфункцией печени, гастритом, язвами, колитом, добавила Стеценко, не стоит пить компот из ежевики, вишни, крыжовника, клюквы, красной смородины. Эти продукты могут вызвать боль в животе, диарею и колики.
Также доктор не советует пить сладкие компоты людям с лишним весом. Стоит воздержаться от их употребления и диабетикам.
Для того, чтобы сохранить в компоте максимум полезных веществ, Стеценко рекомендует закладывать фрукты и ягоды в уже кипящую воду. Такой компот даст человеку заряд витаминов и укрепит его иммунитет. // Фото: unsplash.com