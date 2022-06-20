Фестиваль «Я-Я, Кемска волость» отметили на всероссийском конкурсе

О золотой награде рыбного фестиваля из Кеми на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Фестиваль рыбной ловли и поморских забав «Я-Я, Кемска волость» завоевал первое место в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика». Вместе с наградой организаторы фестиваля получили сертификат на 100 тысяч рублей.

В конкурсе участвовали около 600 проектов, а имена победителей назвали на Петербургском международном экономическом форуме.

Фестиваль на Белом море придумал Андрей Мажерин вместе с командой единомышленников. Мероприятие прошло в феврале в Рабочеостровске. Участники соревновались в подледной рыбалке, играли в саамский футбол и кюккя, устраивали забеги на снегоступах, слушали народные поморские песни и пробовали блюда северной кухни. Фестиваль собираются проводить каждый год. Организаторы готовятся к зиме и думают над новыми конкурсами. (фото со страницы главы РК)