Знакомьтесь с июньскими участниками конкурса «Карел рыбу ел»

Конкурс «Карел рыбу ел», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», продолжается! Представляем первую часть снимков, претендующих на победу в июне.

Голосование за лучший кадр месяца будет проходить в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 21 по 27 июня. В тот же день будет объявлен победитель — его из числа лидеров выберет редакция. Участники, которые не попадут в июньское голосование, перейдут на следующий месяц.

Знакомьтесь:

Александра Колодко:

«Мой папа – мастерский рыбак!

Ему что окунь, что судак –

Улов всегда отличный,

А рыб он знает лично.

Я наблюдала, как он ловил

И с каждой рыбкой говорил.

Легонько удочкой подсёк…

– Ну, здравствуй, здравствуй, карасёк!

Потом слегка взмахнул рукой…

– Привет, ершович, дорогой!

Зачем-то отпустил малька…

– Плыви, малыш, расти пока».

Иван Харитонов: «Я в Карелии родился и живу всю жизнь. Мой род идет со времен, когда советская власть давала карелам фамилии. Как истинный карел, я люблю рыбу. Ряпушка — самая любимая рыба. А это я закоптил ряпушку, которую отлично солит жена».

Сергей Тикко: «Из Ленинградской области, города Подпорожье высылаю фото с берегов Онего. В устье реки Орзега, практически в самом озере, поймали самую большую рыбу.

Любим мы семьей по карельским дебрям путешествовать: Хелюля, Ляскеля, Куйтежа... А наша мечта — попасть в Подпорожье в Пудожском районе! На фото моя жена Анастасия Тикко с уловом».

Ольга Бражникова: «На фото мой брат Андрей Матвеев. Рыбалка для него — это жизнь! Он готов ловить рыбу голыми руками, и в его сети попадается только большая рыба!»

Фаина Моккоева: «Рыбачка Таня».

Владимир Власов: «Любимым хобби моего детства всегда была рыбалка. Как сейчас помню, мы с друзьями с утра на даче бежали на озеро, чтобы на спор поймать первого окуня. Когда я повзрослел, рыбалка стала неотъемлемой частью моей жизни! Стараюсь при каждом удобном случае выехать на природу и насладиться процессом ловли. Желаю всем удачного лова!»

Виктория Макарова: «Это мой рекорд по щуке! Боролась сама, без помощи мужа, минут 10! И, вуаля — 6 кг! Рыбачим на Онего практически всегда. И дача под боком — деревня Суйсарь. Великолепные места и красивейшая природа!»

Василий Легкий: «Рыбалка, это не только "про рыбу"… Посидеть с сыном с удочками, поговорить по душам, вкусно перекусить, запить ароматным чаем — это огромное удовольствие. Также дедушка Вася (мой папа) часто балует нас вкусностями с берегов Белого моря. Дедушка не только сам ездит на рыбалку, но и жарит, запекает, вялит, коптит рыбку сам. И, признаться, так вкусно получается только у него!»

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» приглашают жителей Карелии к участию в конкурсе!

Присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Финалистов выбираем каждый месяц! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pixabay.com