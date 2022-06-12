Учителя в Карелии получат по 200 и 100 тысяч рублей

В Карелии по итогам федерального и республиканского конкурсов определили лучших учителей. Им присуждена премия за достижения в педагогической деятельности, сообщили в региональном министерстве образования и спорта.

Победителями федеральной премии и обладателями 200 тысяч рублей стали учитель математики сортавальской школы №1 Елена Монахова; учитель истории и обществознания гимназии №17 Ирина Ловчикова, учитель русского языка и литературы финно-угорской школы Мария Петрова; учитель русского языка и литературы Академического лицея Вероника Халонен.

Республиканскую премию в размере 100 тысяч рублей получат учитель ОБЖ Державинского лицея Инна Смирнова; учитель информатики Чалнинской школы Римма Волкова; учитель технологии школы поселка Мелиоративный Екатерина Полянская; учитель русского языка и литературы Ребольской школы Любовь Терещенко; учитель английского языка Пяозерской школы Ольга Семенова. (фото pexels.com, Dids)