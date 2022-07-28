Фестиваль уличного кино пройдет в Петрозаводске

В субботу в Петрозаводске пройдет фестиваль уличного кино (12+). Горожане и гости карельской столицы смогут бесплатно посмотреть короткометражки. Показ состоится 30 июля в 20:00 в кофейне Coffessor на улице Антикайнена.

Гостям представят режиссерский дебют Саши Петрова, картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других актеров. Всего на фестивале представлены девять работ молодых авторов.

Победителя выберут зрители. После просмотра проходит голосование за понравившиеся фильмы светом фонариков, специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 миллиона рублей, объяснили организаторы фестиваля. Выигрыш команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта. (фото unsplash.com, Aneta Pawlik)