Фельдшера убили в машине «скорой», сбежавшего пациента ищут

Фельдшера «скорой» убили в Иркутской области. Пациент, которого везли в карете «скорой помощи» сбежал, его ищут. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

21 ноября около 22 часов бригада медиков транспортировала нетрезвого 53-летнего мужчину с территории вахтового поселка. По версии следователей, между мужчиной и медиком возникла словесная перепалка, после чего пациент ударил фельдшера ножом в грудь, а затем начал угрожать водителю расправой, но тот смог убежать. Нападавший скрылся. 35-летний фельдшер умер в больнице от полученного ранения.

Правоохранители предположили, что нападение мог совершить житель Борзинского района Забайкальского края. Фотографии разыскиваемого опубликовали правоохранители. // фото «Петрозаводск говорит»