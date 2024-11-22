Лахденпохский район сотрясает от отсутствия электричества

Напряженная ситуация с электроснабжение сложилась в Лахденпохском районе. Глава администрации района Оксана Жесткова пишет о поваленных деревьях под ЛЭП и населенных пунктах, где нет света.

«По состоянию на 21:00 без электроснабжения остаются поселки Элисенваарского поселения и поселки Куркиекского поселения, запитанные по этой же линии, а также пос. Ихала, пос. Сорола - ремонтные бригады еще работают на аварийных участках», - писала Жесткова 21 ноября в 21:35.

В Лахденпохья также обесточена часть улиц. Специалисты возобновили работы по расчистке линий и устранению аварию с утра 22 ноября.

Под публикацией Жестковой написали, что в одном из домов на Заозерной улице всего 9 градусов тепла, а все системы зависят от электроснабжения. Со слов женщины, пришлось увозить детей. По мнению автора комментария, Лахденпохский район и Лахденпохья не готовы к зиме.

Предположим, что комментариев могло быть больше, но Жесткова ограничила возможность выражать мнение под этим постом.

В другой группе под скриншотом записи Оксаны Жестковой люди оставили более 30 комментариев.

Один из пользователей паблика «Лахденпохья-Навсегда!» написал о чувстве дежавю. Другие стали писать, где нет электричества: Ринтала, Кетроваара, Сикопохья, Райвио, Вялимяки.

«Ринтала без света 5-е сутки...» - написали вечером 21 ноября.

«Ринтала без света никто даже не приезжал. Кошмар. Люди сидят без света, без продуктов все портится, это уже ни в какие ворота не лезет. Жалоба написана министру энергетики Россыпнову».

«Приезжие электрики говорят, что такого безобразия, еще не видели на электросетях, как в Лахденпохском районе».

Кто-то сообщил, что электричество ему дали, но вместо положенных 220 вольт в сети 151: «И за такие услуги они берут плату. Ничего Следственный комитет разберется, кто куда и сколько потратил бюджетных денег на содержание вверенного хозяйства и подготовку к зиме!».

В комментариях также призвали не списывать беды на природу, так как по соседству в Сортавале и Приозерске, по словам людей, есть и вода, и свет. Также предложили обращаться на горячую линию МЧС и писать в СК РФ. // фото «Петрозаводск говорит»