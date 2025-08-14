14 августа 2025, 10:15
Пожар в пятиэтажке вспыхнул в Петрозаводске
Дом на улице Машезерской загорелся в карельской столице
Фото: unsplash / Quido Jansen
Вечером 13 августа в Петрозаводске вспыхнул пожар в пятиэтажке на улице Машезерской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:43. На место выехали четыре единицы техники и 12 специалистов.
Выяснилось, что в одном из подъездов дома загорелся электрощит. Пожарные быстро справились с огнем.
Серьезных последствий пожар не имел.