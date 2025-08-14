Пожар в пятиэтажке вспыхнул в Петрозаводске

Вечером 13 августа в Петрозаводске вспыхнул пожар в пятиэтажке на улице Машезерской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:43. На место выехали четыре единицы техники и 12 специалистов.

Выяснилось, что в одном из подъездов дома загорелся электрощит. Пожарные быстро справились с огнем.

Серьезных последствий пожар не имел. © «Петрозаводск говорит»