Фекальные воды текут из Пиндушанки в Онежское озеро

Текст: Елена Малишевская

«Канализация бьет фонтаном из люка прямо на территории поселка Пиндуши», - поднял тревогу житель Медвежьегорского района Денис Орлов. Он опубликовал видео, поделился проблемой с пабликом «Отражение» и прислал фотографии в нашу редакцию. Хозяйственно-фекальные воды стекают ручьями в речку Пиндушанку, а она, в свою очередь, несет нечистоты в Онежское озеро.

Как известно, в Медвежьегорске канализационно-очистных сооружений отродясь не было. Канализационно-насосная станция есть, но она часто выходят из строя, и даже в рабочем состоянии производит довольно условную очистку воды. А вот в поселке Пиндуши, что в семи километрах от районного центра, были настоящие КОС, построенные, правда, в прошлом веке вместе с канифольно-экстракционным заводом. Предприятие прекратило свое существование еще в 1989 году. Очистные сооружения худо-бедно продолжали работать, но в этом году и они приказали долго жить.

«Трубу забило, а чистить ее даже никто не планировал, никому дела нет. Теперь из люка все течет в речку. Вонь стоит страшная»,

- рассказывает Денис Орлов.

Денис живет в Медвежьегорске, но работает в поселке: каждое утро садится в машину и едет на предприятие «ДОК Пиндуши». Можно представить, как ему обидно: воду для питья жители поселка берут из скважины, у них нормальная система водоснабжения, а вот жители Медвежьегорска — напрямую из Онежского озера. А теперь оно пополняется пиндушскими фекалиями. Согласитесь, приятного мало.

Официальное название реки — Пиндушка, так она прописана во всех справочниках. Местные жители упорно отказываются ее так называть, предпочитая, на их взгляд, более ласковый вариант — Пиндушанка. Но, как ни назови, суть проблемы не меняется: сейчас река отравлена хозяйственно-фекальными водами. Кто в этом виноват?

Администрация поселка поднимала вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений в 2014 году, тогда КОС в Пиндушах еще можно было спасти. Денег на это в районом бюджете не нашлось. Суд Медвежьегорского района обязал администрацию построить новые КОС. Но деньги-то от судебного вердикта не появятся... Тогда суд обязал выплатить штраф — ни много ни мало полмиллиона рублей. В декабре 2021 года этот штраф был оплачен, тогда суд постановил: выплатить новый. В общем, вы понимаете, что деньги на строительство очистных сооружений в Медвежьегорском районе не появятся никогда.

«Государство себя выпороло! Чудны дела твои, Господи».

«Это проблема всего района, Медгора без очистных, Толвуя, и дальше по списку»,

- пишут в соцсетях жители Медвежьегорского района.

В июне 2022 года в Заксобрании Карелии обсуждали проектирование, строительство и реконструкцию КОС в республике. Вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина тогда заявляла, что на 2022—2023 годы запланирована реконструкция очистных сооружений в поселках Пиндуши, Повенец и Салми. На дворе уж 2024, реконструкцией и не пахнет... Пахнет, к сожалению, совсем другим, что плывет по Пиндушанке.

«При этой власти не построят ничего, мы не верим. Уже и реконструировать нечего...»,

- с горечью говорят жители поселка Пиндуши.

Пиндуши — поселок городского типа, вполне себе прогрессивное по меркам Карелии поселение. Дороги — асфальтированные, население — больше трех тысяч человек, работы много: на территории поселка действуют несколько предприятий, в том числе по обработке деревесины и шунгита, ремонту судов. Кроме общеобразовательной школы, работают музыкальная и художественная. Живи да радуйся, но пришла беда откуда не ждали — из канализации.

Здание очистных сооружений сейчас заброшено. Двери нараспашку, внутри все разворовано, остались только кирпичные стены. Канализационно-насосная станция пока стоит на замке — еще в прошлом году там один насос работал. Но двери станции уже давно никто не открывает: если вся канализационная система забита, толку от этого домика никакого.

Справедливости ради надо сказать, что в 2022 году очистные в Медвежьегорске появились — правда, локальные, на территории тюремной больницы. 64 миллиона рублей выделило управление федеральной службы исполнения наказаний тюремной республиканской больнице №2 на строительство КОС. Глобально это проблему не решило, но жители города были и этому несказанно рады.

Похоже, что карельские власти — будь то районные или региональные — загрязнением Онежского озера не напугать. «Любят журналисты этот штамп — экологическая катастрофа, пошумят, да и успокоятся», - наверняка думают чиновники. Что ж, тысячи жителей Карелии продолжают употреблять некачественную воду. В краю рек и озер. // Фото: Денис Орлов.