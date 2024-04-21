21 апреля 2024, 16:18
Известный медик умер в Карелии
Ушла из жизни Валентина Антонова, отдавшая медицине более 50 лет
Ушла из жизни известный карельский медик Валентина Антонова. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Валентине Антоновой было 89 лет. В 1953 году она окончила Петрозаводское медицинское училище и по распределению приехала работать в Кестеньгскую амбулаторию. В Кестеньге она отработала более 50 лет. За годы трудовой деятельности освоила множество специальностей: операционной медсестры, медсестры по физиотерапии, рентгенлаборанта, старшей медсестры больницы.
Как отметил министр, Валентина Павловна была человеком с активной жизненной позицией и была влюблена в свое дело. Охлопков выразил соболезнования родным и близким медика. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com