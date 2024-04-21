Известный медик умер в Карелии

Ушла из жизни известный карельский медик Валентина Антонова. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Валентине Антоновой было 89 лет. В 1953 году она окончила Петрозаводское медицинское училище и по распределению приехала работать в Кестеньгскую амбулаторию. В Кестеньге она отработала более 50 лет. За годы трудовой деятельности освоила множество специальностей: операционной медсестры, медсестры по физиотерапии, рентгенлаборанта, старшей медсестры больницы.

Как отметил министр, Валентина Павловна была человеком с активной жизненной позицией и была влюблена в свое дело. Охлопков выразил соболезнования родным и близким медика. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com