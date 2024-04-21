21 апреля 2024, 14:51
Уборка Петрозаводска после снегопадов ведется круглосуточно
Инна Колыхматова назвала первоочередную задачу к понедельнику
Уборка Петрозаводска после прошедших снегопадов ведется круглосуточно. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.
Как отметила градоначальница, бригады специалистов работают усиленно. Поставленные задачи они выполняют.
Первоочередной задачей в настоящее время Колыхматова назвала обеспечение к понедельнику безопасности пешеходов на тротуарах. // Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com