Уборка Петрозаводска после снегопадов ведется круглосуточно

Уборка Петрозаводска после прошедших снегопадов ведется круглосуточно. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Как отметила градоначальница, бригады специалистов работают усиленно. Поставленные задачи они выполняют.

Первоочередной задачей в настоящее время Колыхматова назвала обеспечение к понедельнику безопасности пешеходов на тротуарах. // Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com