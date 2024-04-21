21 апреля 2024, 13:32
МЧС предупреждает жителей Карелии о сильных снегопадах
На севере республики в ближайшие два дня разгуляется непогода
МЧС Карелии распространяет предупреждение о непогоде. Это сообщение появилось на сайте ведомства.
По данным синоптиков, днем 22 апреля и ночью 23 апреля по северу республики ожидается сильный снег, гололед. Возможно налипание мокрого снега.
Под действие неблагоприятного явления попадут Костомукша, Сегежский и Беломорский округа, Калевальский, Кемский, Лоухский и Муезерский районы.
Жителей республики просят ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: unsplash.com / Zac Durant