МЧС предупреждает жителей Карелии о сильных снегопадах

МЧС Карелии распространяет предупреждение о непогоде. Это сообщение появилось на сайте ведомства.

По данным синоптиков, днем 22 апреля и ночью 23 апреля по северу республики ожидается сильный снег, гололед. Возможно налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления попадут Костомукша, Сегежский и Беломорский округа, Калевальский, Кемский, Лоухский и Муезерский районы.

Жителей республики просят ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: unsplash.com / Zac Durant