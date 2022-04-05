Федор Конюхов задумал новое рекордное путешествие

Федор Конюхов собирается побить новый рекорд - путешественник намерен преодолеть 500 километров на двухместном мотопараплане в Арктике. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на бюро JMGroup.

В августе 2022 года Федор Конюхов вместе с мастером спорта международного класса, пилотом-инструктором Игорем Потапкиным собираются побить действующий мировой рекорд польских пилотов по беспосадочному полету на мотопараплане, который составляет 427 километров.

Спортсменов доставят в район географического Северного полюса на борту атомного ледокола «50 лет Победы», а взлет и посадка будут осуществляться с дрейфующего льда Арктики. Полет пройдет в направлении Земли Франца-Иосифа, после приземления пилоты разобьют лагерь и будут ждать судно, которое доставит их в Мурманск. Фото ria.ru