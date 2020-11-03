ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» из-за надбавок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Почта России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, говорится в сообщении ведомства.

Поводом стало то, что организация не исполнила предупреждение ведомства и не отменила 100-процентную надбавку за посылки для труднодоступных регионов.

«Дело в отношении «Почты России» возбуждено по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах»,

- отметила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева. Заседание комиссии ФАС по рассмотрению дела назначено на 17 ноября.

В августе 2020 года ФАС выдала компании предупреждение об отмене дополнительной надбавки. Однако «Почта России» не исполнила предупреждение в десятидневный срок. (фото nversia.ru)