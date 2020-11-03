Оценены шансы заразиться коронавирусом в лифте

Шансы заразиться коронавирусом в лифте есть, если в нем побывал заболевший человек. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

Специалист объяснил, что риск заражения COVID-19 в такой ситуации есть, поскольку помещение маленькое и не проветривается. «Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе», - пояснил он.

Ранее директор Федерального центра мозга и нейротехнологий Минздрава РФ Всеволод Белоусов рассказывал, что коронавирус может сохранять жизнеспособность на поверхности кнопок лифта. Время его жизнеспособности зависит от влажности воздуха и предметов, пишет «Лента.ру». Он назвал влагу главным другом вируса. Когда содержащая его микроскопическая капля высыхает, тогда он погибает. Фото lesechos.com