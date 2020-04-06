ФАС проверит скачок цен на лимоны, имбирь и чеснок во время пандемии

В условиях распространения коронавируса Генпрокуратура РФ поручила ФАС дать правовую оценку обоснованности роста цен на продукцию, способствующую укреплению иммунитета.

В частности, после публикаций в Интернете антимонопольная служба должна будет проверить завышение цен на имбирь, лимоны и чеснок в России. По сообщению прокуратуры, завышение цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета, может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия.

«При необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование с целью пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности»,

- говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, в столице Карелии покупатели также обратили внимание на сбивающие с ног ценники на лимоны, имбирь и чеснок. В некоторых магазинах Петрозаводска, например, чеснок предлагает по цене 359 рублей, имбирь за 2220 рублей за килограмм, лимоны - 576 рублей.