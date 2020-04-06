06 апреля 2020, 19:52
Схема движения изменится на железнодорожном переезде на Сулажгору
Водителей просят быть внимательными 7, 8, 11 и 12 апреля на железнодорожном переезде в районе улицы Новосулажгорская в Петрозаводске
Администрация Петрозаводска предупреждает водителей об изменении схемы движения на железнодорожном переезде на Новосулажгорской улице.
«7 и 8 апреля с 9 до 18 изменится схема движения транспорта на железнодорожном переезде на Новосулажгорской улице»,
- сообщает пресс-служба мэрии.
На этом участке будет организовано реверсивное движение. Изменения связаны с работами по ремонту первого железнодорожного пути с переукладкой настила.
По аналогичной схеме будет организовано движение 11 и 12 апреля с 9 до 18. В этот период ремонт будет вестись на втором главном пути. Автомобилистов просят соблюдать ПДД и заранее планировать пути объезда.