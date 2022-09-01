Фабрика IKEA в Ленобласти возобновила работу

Фабрика IKEA в Тихвине возобновила свою работу. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что название и руководство предприятия не поменялись. Предпродажная подготовка фабрики начнется в сентябре, продать ее планируют до конца года.

Остальные российские заводы шведской сети возобновят работу 5 сентября. «5 числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой», - отметил источник агентства.

Фабрики IKEA будут работать в России до конца года. Сотрудники будут трудиться в две смены, неделя через неделю. Фото: unsplash.com