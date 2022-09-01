01 сентября 2022, 11:49
Почти 50 тысяч новых заболевших ковидом выявлены в России
Оперштаб сообщил о 95 новых жертвах пандемии в стране
За последние сутки в России выявлен 49 751 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 95 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Карелии зарегистрированы 295 новых инфицированных. В больницы доставлены 22 пациента.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 384 441 человека. Число случаев заражения превысило 19,57 миллиона. Фото: unsplash.com