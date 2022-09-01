Почти 50 тысяч новых заболевших ковидом выявлены в России

За последние сутки в России выявлен 49 751 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 95 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 295 новых инфицированных. В больницы доставлены 22 пациента.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 384 441 человека. Число случаев заражения превысило 19,57 миллиона. Фото: unsplash.com