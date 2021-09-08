Ежегодный фестиваль «Марьяне» стартовал в Петрозаводске

Осенний фестиваль «Марьяне» 8 сентября презентовал новую программу. В администрации Петрозаводска напомнили, что мероприятие будет продолжаться два месяца.

Красавица Марьяне рассказала участникам презентации о посвященном истории и достопримечательностям Петрозаводска видеоцикле. Этот проект победил во всероссийском конкурсе молодежных инициатив.

Так что «Путешествия с Марьяне» теперь станут экспедициями по малоизвестным местам Петрозаводска и Карелии. В поездки отправятся студенты. В течение этого года запланированы четыре путешествия в разные сезоны.

Организаторы фестивальной программы также пригласили желающих присоединиться к творческим конкурсам, стартовавшим на этой неделе.

Первый – это конкурс любительских фотографий «Дары карельского леса». Участники должны до 30 сентября загрузить в альбом организаторов снимки ягод и грибов, собранных на территории республики и указать места их сбора.

Петрозаводчане могут также участвовать в кулинарном проекте «Ягодный секрет». Фото и видеорецепты джемов, варенья, муссов, пастилы и других десертов из ягод можно присылать на конкурс. // Фото: источник