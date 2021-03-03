Евросоюз не успевает подготовить паспорта о вакцинации к лету

Паспорта, подтверждающие наличие вакцинации от коронавируса, появятся в Евросоюзе не ранее чем через несколько месяцев, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Еврокомиссия в настоящий момент работает «над созданием цифровой инфраструктуры, которая бы облегчила аутентификацию подобных паспортов». Только техническая работа по созданию такой платформы может занять от двух до четырех месяцев. Публикация законопроекта ожидается в конце марта.

Такие темпы реализации проекта грозят срывом туристического сезона в 2021 году.

Некоторые страны уже начали реализацию проектов с документированием вакцинации. Так, с конца апреля этого года граждане Финляндии смогут получить специальные сертификаты о прививке против коронавируса.

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не советует внедрять обязательные COVID-паспорта для путешествий, чтобы не дискриминировать жителей стран, где вакцинация ещё не началась.

Фото с сайта ic.pics.livejournal.com