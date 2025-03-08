Евгений Петросян потерял много крови

Федеральные СМИ сообщают, что состояние Евгения Петрояна резко ухудшилось на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике. Утром 8 марта артиста забрала скорая из его квартиры в Москве. Отмечалось, что в больницу известный юморист поступил в тяжелом состоянии.

Артист потерял много крови, но медикам удалось стабилизировать его состояние. В больнице ему уже оказали всю необходимую помощь. Пока Петросян продолжает находиться под присмотром врачей. Тем не менее, артиста уже перевели из реанимации в стационар.

Близкие Петросяна все еще воздерживаются от комментариев. Татьяна Брухунова, супруга артиста, всячески отмахивается от вопросов со стороны прессы. // Фото: Петрозаводск говорит.