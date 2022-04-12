Этот день в истории. 12 апреля 1901 года родился Тойво Вяхя
Тойво Вяхя был участником гражданской войны в Финляндии, после поражения красных финнов участвовал в лыжном походе Тойво Антикайнена на Кимасозеро, а в 1923 году стал командиром погранзаставы под Сестрорецком и принял участие в операции советских чекистов под кодовым названием «Трест».
По заданию ОГПУ он сыграл роль пособника контрреволюционеров, державшего на границе «окно» для белоэмигрантских эмиссаров и агентов иностранных разведок. Главной целью операции стал арест британского разведчика Сиднея Рейли (один из прототипов Джеймса Бонда) — Вяхя перевел его через кордон прямо в руки чекистов.
Впоследствии на границе была инсценирована перестрелка, в которой агент якобы погиб. Тойво Вяхя тоже был объявлен погибшим. Однако вскоре «воскрес» на Дальнем Востоке под именем Ивана Петрова. Что было дальше — расскажем в рубрике «Старый город».
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