Строители наткнулись на «артефакт» в старом здании библиотеки в Сегеже

Кирпичную кладку XX века нашли в ходе реконструкции здания на улице Мира в Сегеже, где располагаются библиотека и музейный центр.

Рабочие обнаружили несколько кирпичей, на которых сохранились надписи строителей, датируемые 1937 годом, когда и возводилось здание. Глава республики предложил подрядчику сделать их доступными для обзора посетителей.

«Первый экспонат для сегежского музея уже есть! При реконструкции здания на улице Мира строители обнаружили кирпичи с надписями, которые датируются 1937 годом, когда и было построено здание. Очевидно, с тех пор они и были скрыты от людских глаз под штукатуркой. Чем не артефакт?»

- написал в своем аккаунте Артур Парфенчиков.

В министерстве культуры Карелии сообщили, что работы по реконструкции здания прошлого столетия идут по графику, основные работы планируют завершить в этом году.

В строительной компании, третьей по счету, которая берется за этот объект, намерены в конце лета отремонтировать кровлю и фасады, а осенью перейти к внутренней отделке. Финансирование работ обеспечивается в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». (фото со страницы главы РК)