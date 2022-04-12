Очереди для записи детей в первый класс власти планируют ликвидировать

В республике запись в первые классы началась с 1 апреля. И только в 28 школ детей можно записать на региональном портале Госуслуг, остальные работают по старинке. Правда, это на 13 учреждений больше, чем в прошлом году. Но в остальных случаях родители вынуждены стоять в очередях. Власти обещают, что подобная практика должна уйти в прошлое.

«К следующему году мы сделаем так, чтобы практически все школы были подсоединены к этому порталу, и была возможность у всех родителей не волноваться, а уже, как положено в современном мире, нажать кнопку и быть записанным в то или иной учреждение», - пообещала заместитель премьер-министра РК по социальным вопросам Лариса Подсадник, отвечая в прямом эфире в соцсетях на обращения жителей республики.

Она также завери ла, что бесплатное питание школьников останется в прежнем объеме. Кроме того, на обращения родителей выпускников о возможном влиянии дефицита бумаги на итоговые аттестации Подсадник подчеркнула, что ситуация никак не повлияет на сдачу экзаменов – бумага закуплена в полном объеме. Также она успокоила родителей в вопросе летнего отдыха детей. В этом году в лагеря Черноморского побережья отправятся 1127 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Фото: co19tula.ru.