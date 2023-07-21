Еще один Владимир Путин родился в России

Тезка Владимира Путина появился на свет в Петербурге. О рождении малыша с таким именем и фамилией сообщают в своем Telegram журналисты кремлевского пула РИА Новости.

- В Петербурге родился Владимир Путин. Еще один,

- сказано в публикации.

Мальчик появился на свет 10 июля, его назвали так в честь дедушки – он тоже однофамилец президента, его зовут Владимир Путин.

По мнению матери младенца, человек с именем Владимир должен вести людей к порядку и согласию. // фото: freepik.com