21 июля 2023, 18:43
Еще один Владимир Путин родился в России
Тезка российского президента появился на свет в Санкт-Петербурге
Тезка Владимира Путина появился на свет в Петербурге. О рождении малыша с таким именем и фамилией сообщают в своем Telegram журналисты кремлевского пула РИА Новости.
- В Петербурге родился Владимир Путин. Еще один,
- сказано в публикации.
Мальчик появился на свет 10 июля, его назвали так в честь дедушки – он тоже однофамилец президента, его зовут Владимир Путин.
По мнению матери младенца, человек с именем Владимир должен вести людей к порядку и согласию. // фото: freepik.com