Россиянам назвали первые симптомы рака кишечника

Онколог Аркадий Беджанян назвал симптомы, которые могут указывать на развитие рака кишечника. Слова специалиста приводит aif.ru.

Специалист указал на то, что человеку стоит провериться у медиков, если у него не проходит тошнота, имеется боль в районе живота и разжижение стула. Также не стоит игнорировать постоянную изжогу, вздутие живота и быструю потерю веса.

Беджанян отметил, что обнаружить проблемы в кишечнике можно с помощью теста на скрытую кровь в кале. Таким методом определяют наличие онкологического процесса на ранних стадиях. Часто скрытая кровь обнаруживается при повреждениях верхних отделов ЖКТ, полипах или раке толстого кишечника. При этом наличие скрытой крови в кале не говорит о том, что у человека наверняка развивается рак, однако, это является основанием для дальнейшего обследования. // Фото «Петрозаводск говорит»