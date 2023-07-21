21 июля 2023, 16:57
Россия

Россиянам назвали первые симптомы рака кишечника

Врач рассказал, как рак кишечника проявляется на ранней стадии

Онколог Аркадий Беджанян назвал симптомы, которые могут указывать на развитие рака кишечника. Слова специалиста приводит aif.ru.

Специалист указал на то, что человеку стоит провериться у медиков, если у него не проходит тошнота, имеется боль в районе живота и разжижение стула. Также не стоит игнорировать постоянную изжогу, вздутие живота и быструю потерю веса.

Беджанян отметил, что обнаружить проблемы в кишечнике можно с помощью теста на скрытую кровь в кале. Таким методом определяют наличие онкологического процесса на ранних стадиях. Часто скрытая кровь обнаруживается при повреждениях верхних отделов ЖКТ, полипах или раке толстого кишечника. При этом наличие скрытой крови в кале не говорит о том, что у человека наверняка развивается рак, однако, это является основанием для дальнейшего обследования. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
здоровье
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тошнота
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аркадий беджанян