Еще один спуск не смогли вовремя отремонтировать в Петрозаводске
Еще один лестничный спуск не смогли вовремя отремонтировать в Петрозаводске. Благоустройство лестницы в районе дома №1 на улице Торнева началось в конце лета.
Бетонный спуск с дырами обнесли металлическим ограждением, но так и не отремонтировали.
Согласно информации в паспорте объекта, работы должны были завершить еще 20 октября. С тех пор прошел целый месяц, а «благоустройство» не закончено.
Фотографии опубликовал паблик «Подслушано в Птз».
«Стройка стоит. Задавала вопрос администрации города, ответа не получила. Когда же работы будут завершены?! Или опять подрядчик не справился с задачей и деньги налогоплательщиков улетели в воздух?»
- интересуется автор снимков.
Это не первая лестница, которую не смогли отремонтировать в заявленный срок. В районе дома №7 по улице Антонова примерно такая же картина.