Еще один рыбак погиб сегодня в Карелии

Сегодня в Карелии погиб рыбак. Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

По данным КРПСС, мужчина провалился под лед на Ладожском озере в Сортавальском районе. Рыбак очутился в воде при переходе с острова на берег.

Тело погибшего найдено сотрудниками Сортавальского поисково-спасательного отряда и доставлено на большую землю. Возраст рыбака не уточняется.

Напомним, 11 декабря еще один любитель зимней рыбалки, мужчина 1973 года рождения, погиб на Ладожском озере в Сортавале. // Фото КРПСС