13 декабря 2022, 17:40
Еще один рыбак погиб сегодня в Карелии
Спасатели подняли тело погибшего мужчины из Ладожского озера
Сегодня в Карелии погиб рыбак. Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.
По данным КРПСС, мужчина провалился под лед на Ладожском озере в Сортавальском районе. Рыбак очутился в воде при переходе с острова на берег.
Тело погибшего найдено сотрудниками Сортавальского поисково-спасательного отряда и доставлено на большую землю. Возраст рыбака не уточняется.
Напомним, 11 декабря еще один любитель зимней рыбалки, мужчина 1973 года рождения, погиб на Ладожском озере в Сортавале. // Фото КРПСС