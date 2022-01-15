Еще один родник благоустроили в Петрозаводске

В Петрозаводске благоустроили еще один родник. Об этом в своем аккаунте рассказал сити-менеджер Владимир Любарский. Строительная компания соорудила домик над источником в районе улиц Репникова и Ключевая.

«Получилось симпатично», - написал градоначальник. По его словам, в планах у фирмы взяться еще за один подобный проект, с местом пока определяются.

Подписчики предложили благоустроить родник в парке «Защитников города» на Кукковке.

Напомним, летом 2021 года был благоустроен Сулажгорский родник. Там возвели деревянный павильон и установили фонари. Наши коллеги с телекомпании «Ника+» также рассказывали, что на роднике собирается очередь желающих набрать воды. (фото vk.com)